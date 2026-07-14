Le infinite combinazioni del panorama musicale hanno dato vita a uno scenario inedito: una traccia travolgente dove si incontrano le sonorità del nostro Paese, la cultura reggae giamaicana e la storia del football brasiliano. Questo incrocio straordinario prende forma in “BOMBONERA”, l'inedito che unisce il talento di Danti, Dani Faiv e Alborosie. Il progetto esce per Tu Mùsica, l’etichetta discografica di proprietà del fuoriclasse mondiale Ronaldinho, capace di creare un ponte perfetto tra le note e il campo da gioco. Attraverso questo brano, Danti traccia un'analogia ideale tra le dinamiche calcistiche e l'esistenza quotidiana. La canzone... 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Danti, Dani Faiv e Alborosie presentano "Bombonera". E nel video spunta Ronaldinho...

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