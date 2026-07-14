Dall’osteria al Caffè fra social e Covid

Nel 1946, Angelo Brambilla e sua moglie Maria avviarono un’attività che combinava rivendita di vini e acqua con la preparazione di pietanze e pranzi per i mezzadri della Brianza. Oggi, il locale si chiama Café Grand’Italia ed è gestito da Matteo Grandi, che recentemente ha ricevuto un riconoscimento regionale. La struttura ha mantenuto le sue origini, adattandosi anche alle nuove modalità di comunicazione e alle restrizioni legate alla pandemia.

Rivendita di vini e acqua, ma anche preparazione di pietanze e pranzo per i contadini mezzadri della Brianza. Cominciarono così, nel 1946, Angelo Brambilla e sua moglie Maria a dare vita a quello che oggi è il Café Grand’Italia, di cui è titolare Matteo Grandi (foto), che pochi giorni fa ha ritirato la benemerenza in Regione. La storia affonda le radici nella Brianza contadina, quando i possedimenti dei grandi prorietari terrieri erano dati in concessione ai mezzadri per la coltivazione. Allora, l’osteria al civico 74 di via dei Mille a Limbiate era punto di riferimento per tutto il paese e le campagne circostanti. Dai racconti dei nonni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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