Dall’Inghilterra rilanciano | nuova offerta dell’Inter per Curtis Jones Il Liverpool dice ancora no
L'Inter ha presentato una nuova proposta di acquisto per Curtis Jones, ma il Liverpool ha mantenuto la richiesta superiore ai 40 milioni di euro. Nonostante il rifiuto precedente, i nerazzurri continuano a seguire il centrocampista. La trattativa resta aperta, ma non ci sono ancora accordi raggiunti tra le due squadre.
di Alberto Petrosilli Ben Jacobs: i nerazzurri hanno rilanciato per Curtis Jones, ma i Reds continuano a chiedere oltre 40 milioni di euro. L’ Inter non molla la pista che porta a Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool continua a essere uno dei principali obiettivi della dirigenza nerazzurra per rinforzare la mediana, ma la trattativa resta in salita a causa delle elevate richieste economiche del club inglese. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs, il club di Viale della Liberazione avrebbe deciso di effettuare un nuovo tentativo, presentando una proposta da 32 milioni di euro attraverso alcuni intermediari. 🔗 Leggi su Internews24.com
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