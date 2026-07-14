dalla uil fp

Nella giornata di oggi, si è concluso senza accordo il tavolo di trattativa tra il Comune di Spoleto e le rappresentanze sindacali sulla definizione del fondo salario accessorio 2026 e sul rinnovo del contratto integrativo decentrato 2026-2028. La Uil Fp ha comunicato che non è stata raggiunta alcuna intesa durante l'incontro.

SPOLETO "Fumata nera al tavolo di delegazione trattante del Comune di Spoleto sul fondo salario accessorio 2026 e sul rinnovo del contratto integrativo decentrato 2026-2028 ", così la Uil Fp. "L’amministrazione ha chiesto di procedere verso la sottoscrizione dell’accordo economico – spiega il sindacato –, ma la Uil Fp non ha firmato, ribadendo una posizione chiara: sì agli aumenti stipendiali solo per i lavoratori meritevoli, ma no a un percorso che investe sugli incarichi apicali e scarica il conto e le responsabilità verso il basso". "Non chiediamo di spendere di più ma di spendere meglio - dichiara Andrea Russo, segretario territoriale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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