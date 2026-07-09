Il ministro tunisino degli Affari Esteri, Mohamed Ali Nafti, si trova in Algeria per partecipare al comitato Tunisia-Algeria. La visita si concentra sulla cooperazione e lo sviluppo tra i due paesi. Nafti è arrivato oggi e ha incontrato rappresentanti algerini per discutere di questioni bilaterali. La missione si svolge nel quadro di incontri ufficiali tra le due nazioni. La visita proseguirà con ulteriori incontri e attività programmati nelle prossime ore.

Visita del Ministro Tunisino in Algeria: Cooperazione e Sviluppo Bilaterale. TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il ministro tunisini degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’Estero, Mohamed Ali Nafti, ha iniziato oggi una visita in Algeria. Durante questo incontro di alto livello, co-presieduto con il ministro di Stato e ministro degli Affari Esteri algerino, Ahmed Attaf, si tiene la riunione del Comitato di follow-up tunisino-algerino. Questa riunione rappresenta un momento cruciale per monitorare e valutare i rapporti di cooperazione e partenariato tra Tunisia e Algeria. Un focus particolare sarà posto sui progressi raggiunti nei settori chiave che uniscono entrambi i Paesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cooperazione bilaterale: Nafti in visita ad Algeri per il comitato Tunisia-Algeria.

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