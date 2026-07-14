Il Milan sta portando avanti una serie di interventi tra cui lavori sulla grana Leao, il nodo Pulisic e il rilancio di Jashari. Questi sono le cinque priorità principali del club in questa fase. Nei pressi di Milano, i cantieri sono aperti e in piena attività, con diversi lavori in corso, tra ampliamenti e interventi strutturali. La situazione evidenzia un’intensa attività di sviluppo e miglioramento del club.

Non fosse che siamo a cinquanta chilometri da Milano, Milanello in questi giorni sarebbe il paradiso degli umarell: il cantiere è in piena attività, decisamente esteso e si sviluppa con svariate tipologie di lavori. C'è chi è appena arrivato, chi dovrà andarsene, chi conoscerà il proprio destino solo alla fine e chi magari non ha ancora idee precise. Non è il caso di Ruben Amorim che, strettamente supportato da Cardinale, ha ben chiaro in mente il punto d'arrivo del suo Milan. Per raggiungerlo, però, occorre sciogliere i nodi più importanti. Perché esistono ovviamente delle priorità. Ne abbiamo individuate cinque. Spingersi a mettere nero su bianco che se ne andrà al cento per cento, rimane un rischio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla grana Leao al nodo Pulisic fino al rilancio di Jashari: le 5 priorità di Amorim

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