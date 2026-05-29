Camst group premia i giovani talenti | cinque borse di studio a Parma per i figli dei dipendenti

Notizia in breve

Cinque giovani hanno ricevuto borse di studio a Parma, destinate ai figli dei dipendenti di un gruppo di ristorazione. La consegna è avvenuta durante un’assemblea territoriale dei soci, che si è svolta il 28 maggio presso un centro congressi. La cerimonia ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel sostenere il territorio e le nuove generazioni.