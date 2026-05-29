Camst group premia i giovani talenti | cinque borse di studio a Parma per i figli dei dipendenti

Da parmatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Cinque giovani hanno ricevuto borse di studio a Parma, destinate ai figli dei dipendenti di un gruppo di ristorazione. La consegna è avvenuta durante un’assemblea territoriale dei soci, che si è svolta il 28 maggio presso un centro congressi. La cerimonia ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel sostenere il territorio e le nuove generazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Valorizzare il territorio e investire nel futuro delle nuove generazioni: è questo uno dei messaggi centrali emersi dall’assemblea territoriale dei soci di Camst group, svoltasi a Parma giovedì 28 maggio, presso Paganini Congressi. Nel corso dell’incontro, cinque giovani hanno ricevuto una borsa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Comelit sostiene i giovani talenti: consegnate per il sesto anno consecutivo le borse di studio ai figli dei collaboratoriComelit Group ha concluso la sesta edizione delle borse di studio destinate ai figli dei propri collaboratori.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web