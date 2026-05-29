Camst group premia i giovani talenti | cinque borse di studio a Parma per i figli dei dipendenti
Cinque giovani hanno ricevuto borse di studio a Parma, destinate ai figli dei dipendenti di un gruppo di ristorazione. La consegna è avvenuta durante un’assemblea territoriale dei soci, che si è svolta il 28 maggio presso un centro congressi. La cerimonia ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel sostenere il territorio e le nuove generazioni.
Valorizzare il territorio e investire nel futuro delle nuove generazioni: è questo uno dei messaggi centrali emersi dall’assemblea territoriale dei soci di Camst group, svoltasi a Parma giovedì 28 maggio, presso Paganini Congressi. Nel corso dell’incontro, cinque giovani hanno ricevuto una borsa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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