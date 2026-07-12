e-Brt dopo le segnalazioni Atb sposta quattro pali dai marciapiedi | Lavori entro il 29 luglio

Dopo le segnalazioni dei cittadini, l’azienda di trasporto pubblico ha annunciato lo spostamento di quattro pali posizionati sui marciapiedi nel centro della città lungo la linea e-Brt. I lavori di rimozione e riposizionamento sono previsti entro il 29 luglio. La modifica riguarda punti specifici dove i pali ostacolavano il passaggio pedonale, e le operazioni si concluderanno entro la data stabilita.

Bergamo. Dopo le segnalazioni dei cittadini e le polemiche delle ultime settimane, saranno spostati quattro pali installati in alcuni punti al centro dei marciapiedi lungo il tracciato dell’ e-Brt. Lo ha annunciato Atb sulle proprie pagine social: gli elementi, che in alcuni casi sostengono le telecamere destinate da agosto a sorvegliare le corsie riservate agli autobus elettrici, saranno riposizionati entro il 29 luglio, quindi prima dell’entrata in servizio del nuovo sistema, per migliorare la percorribilità dei passaggi pedonali. “Il posizionamento iniziale dei pali – spiega l’azienda – era stato determinato dalla presenza di numerosi sottoservizi che, in alcuni punti, non consentivano la realizzazione dei plinti di fondazione previsti per il sostegno degli impianti”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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