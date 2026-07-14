Dal 22 al 26 luglio, le Stagnone di Marsala ospiteranno gli Stagnone Kite Games 2026, tappa nazionale di kitesurf nelle discipline Freestyle e Big Air. Per il quinto anno consecutivo, questo spot internazionale torna a essere il centro delle competizioni. La manifestazione vede coinvolti atleti di livello nazionale e internazionale che si sfideranno nelle varie discipline, attirando appassionati e spettatori da diverse regioni.

MARSALA – Lo Stagnone di Marsala torna a essere la capitale italiana del kitesurf. Per il quinto anno consecutivo, uno degli spot più apprezzati a livello internazionale per la pratica di questo sport ospiterà gli Stagnone Kite Games 2026, tappa nazionale di kitesurf nelle discipline Freestyle e Big Air. L’appuntamento è dal 22 al 26 luglio con cinque giorni di gare spettacolari che vedranno sfidarsi nelle acque dello Stagnone 53 tra i migliori rider italiani, giovani talenti e atleti di alto livello. Saranno presenti anche tecnici, giudici, addetti ai lavori e media specializzati provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, organizzata... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dal 22 al 26 luglio a Marsala gli Stagnone Kite Games 2026

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