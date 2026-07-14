dal 22 al 26 luglio gli stagnone kite games 2026

Dal 22 al 26 luglio, nello Stagnone di Marsala si svolgeranno gli Stagnone Kite Games 2026. La manifestazione, alla sua quinta edizione, torna a essere il punto di riferimento nazionale per il kitesurf nelle discipline Freestyle e Big Air. Lo spot, molto frequentato a livello internazionale, ospiterà atleti provenienti da tutta Italia per cinque giorni di competizioni. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di questo sport.

Lo Stagnone di Marsala torna a essere la capitale italiana del kitesurf. Per il quinto anno consecutivo, uno degli spot più apprezzati a livello internazionale per la pratica di questo sport ospiterà gli Stagnone Kite Games 2026, tappa nazionale di kitesurf nelle discipline Freestyle e Big Air. L’appuntamento è dal 22 al 26 luglio con cinque giorni di gare spettacolari che vedranno sfidarsi nelle acque dello Stagnone 53 tra i migliori rider italiani, giovani talenti e atleti di alto livello. Saranno presenti anche tecnici, giudici, addetti ai lavori e media specializzati provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, organizzata... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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