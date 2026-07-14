Dai Mondiali al caso Air Force One | Trump dichiara guerra alla realtà

Notizia in breve

Il presidente ha dichiarato di essere in guerra con la realtà. Questa affermazione arriva dopo una serie di dichiarazioni e comportamenti pubblici che evidenziano un atteggiamento di contrasto con i fatti e le norme condivise. La sua posizione si manifesta in diversi ambiti, dai rapporti con i media alle regole sportive, passando per le relazioni internazionali e le dinamiche politiche interne. La dichiarazione segna un momento di forte tensione tra il leader e le convenzioni della comunicazione e della diplomazia ufficiale.