Dai Mondiali al caso Air Force One | Trump dichiara guerra alla realtà
Il presidente ha dichiarato di essere in guerra con la realtà. Questa affermazione arriva dopo una serie di dichiarazioni e comportamenti pubblici che evidenziano un atteggiamento di contrasto con i fatti e le norme condivise. La sua posizione si manifesta in diversi ambiti, dai rapporti con i media alle regole sportive, passando per le relazioni internazionali e le dinamiche politiche interne. La dichiarazione segna un momento di forte tensione tra il leader e le convenzioni della comunicazione e della diplomazia ufficiale.
Washington, 14 luglio 2026 – Il presidente Donald Trump non ama i giornalisti, così come non ama il Papa, i leader stranieri, i compagni di partito e le regole del calcio. Più precisamente, non ama chi osa contraddirlo (anche quando è la realtà a farlo). Il nemico del popolo di turno è un gruppo di giornalisti del New York Times. Citati in giudizio per un’inchiesta giornalistica sul nuovo Air Force One, dovranno presentarsi domani per testimoniare davanti a un grand jury. Il quotidiano statunitense ha pubblicato due articoli sulla decisione di Trump di rientrare dal vertice Nato di Ankara del 7 e 8 luglio a bordo del vecchio Air Force One e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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GUASTO all'AIR FORCE ONE: Trump costretto a cambiare Aereo - 5 min di aviazione
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