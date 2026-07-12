Il Boeing 747 destinato a diventare Air Force One, donato dal Qatar, è stato al centro di polemiche. Il velivolo, dal costo di circa un miliardo di dollari per la riconversione, è molto lussuoso ma non ha sistemi antimissile aggiornati. La questione ha sollevato allarmi sulla sicurezza, considerando le tensioni internazionali e le vulnerabilità di un aereo così costoso.

Il Boeing 747, che sarebbe costato un miliardo per la riconversione, è lussuosissimo ma non ha sistemi antimissile moderni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il caso Air Force One, regalo del Qatar tra scandali e allarmi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump estrena nuevo Air Force One donado por Qatar

Notizie e thread social correlati

Trump presenta il nuovo Air Force One regalato dal Qatar: “Una Casa Bianca volante”Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il regalo di un nuovo aereo Air Force One dal Qatar, definendolo una “Casa Bianca volante” con elevati...

Oggi il primo volo di Trump sul nuovo Air Force One regalato dal QatarOggi il primo volo del nuovo Air Force One, fornito dal Qatar, con a bordo il presidente.

Temi più discussi: Air Force One, l'ira di Trump per gli scoop del New York Times: Mandati di comparizione ai reporter del giornale; Giornalisti New York Times: mandati di comparizione per inchiesta su sicurezza Air Force One; Trump ha citato in giudizio un gruppo di giornalisti del New York Times per un'inchiesta sul suo nuovo Air Force One; Trump e il giallo del nuovo Air Force One donato dal Qatar: ecco perché ha volato col vecchio aereo.

La vendetta di Trump contro il New York Times: i giornalisti che hanno criticato il nuovo Air Force One dovranno comparire in tribunale x.com

Nuovo Air Force 1 a est di CHO, a sud-ovest di DCA reddit

Il nuovo Air Force One non è sicuro, ma non si può dire. Trump se la prende con il New York Times per lo scoopIl Boeing 747-8 donato dal Qatar non dispone delle contromisure antimissile. Il Presidente Usa è tornato dal vertice Nato in Turchia su quello vecchio. Ma ha fatto emettere mandati di comparizione per ... dire.it

Caso Air Force One, l’ira di Trump per gli scoop del New York Times: Mandati di comparizione ai reporter del giornaleL’amministrazione Trump ha emesso dei mandati di comparizione contro diversi reporter del New York Times dopo che il giornale aveva pubblicato articoli nei quali si rivelavano i problemi di sicurezza ... msn.com