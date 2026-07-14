Da David Beckham a Nicole Kidman | perché Wimbledon è diventato la passerella più elegante e fotografata dell’estate

A Wimbledon, il campo di gioco si affianca ora a una passerella di eleganza e stile. Le star e i personaggi famosi si alternano tra le tribune, sfoggiando abiti raffinati e accessori di tendenza. Le fotografie catturano volti noti con outfit curati nei dettagli, creando un’immagine di raffinatezza che si mescola alle sfide sui campi. La manifestazione si trasforma così in un evento anche di moda e glamour, oltre che sportivo.

Un tempo bastava guardare il campo, ma oggi a Wimbledon, lo spettacolo si sdoppia: da una parte la pallina che rimbalza sull’erba perfetta, dall’altra una sfilata silenziosa di stile, eleganza e codici estetici che sembrano usciti da una rivista patinata. Il torneo londinese, chiusosi quest’anno il 12 luglio con la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, è diventato qualcosa di più di un appuntamento sportivo. È una fashion week estiva a cielo aperto, dove il pubblico sugli spalti si trasforma in protagonista involontario di un racconto visivo fatto di completi sartoriali, abiti midi dalle linee pulite e accessori discreti. La... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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