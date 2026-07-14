??Ventisette secondi. È il tempo record in cui un criminale informatico, una volta entrato in un sistema aziendale, ha già cominciato a rubare dati. Senza usare alcun virus, senza lasciare quasi nessuna traccia. E l’Italia, in questa partita, non è uno spettatore neutrale: nel 2024 il nostro Paese ha ricevuto oltre il 10% di tutti gli attacchi informatici mondiali, una quota enorme rispetto al suo peso.???In una puntata precedente di “Tech Talks”, il vodcast di QN – Quotidiano Nazionale dedicato alla tecnologia, avevamo raccontato le straordinarie opportunità aperte dall’intelligenza artificiale. Oggi ne esploriamo il lato oscuro, perché quella stessa tecnologia è già nelle mani di chi vuole fare del male. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cybercrime: In Italia un Attacco Informatico Ogni 27 Secondi, il Lato Oscuro della Tecnologia

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