Le famiglie che arrivano all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per motivi di salute potranno usufruire di un nuovo servizio di accoglienza. La Fondazione Meyer ha collaborato con Airbnb per offrire alloggi temporanei a chi deve affrontare percorsi di cura lontano da casa. L'iniziativa mira a facilitare il soggiorno delle famiglie durante i trattamenti, senza costi aggiuntivi. La collaborazione è attiva da oggi, con l’obiettivo di sostenere i pazienti e i loro familiari in modo più pratico.

FIRENZE – Le famiglie che si recano all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per motivi di salute potranno contare su un nuovo supporto logistico. La Fondazione Meyer e Airbnb.org, l’organizzazione non profit collegata alla piattaforma di affitti brevi, hanno stretto una collaborazione per offrire alloggi gratuiti a pazienti pediatrici e ai loro accompagnatori, chiamati a sostenere percorsi di cura lontano dalla propria residenza. Il meccanismo prevede l’erogazione di un credito destinato a coprire i costi delle prenotazioni su Airbnb, che saranno gestite in stretto contatto con l’ospedale e il suo servizio di assistenza sociale. Questa iniziativa punta ad alleggerire il carico economico e organizzativo che grava sulle famiglie in un momento di particolare fragilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cure lontane da casa: al Meyer arriva l’accoglienza solidale di Airbnb

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