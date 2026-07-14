Tra giovedì e venerdì si registrano le temperature più alte dell’ondata di caldo in corso, con picchi che superano i 38°C. La colonnina di mercurio resta elevata anche di notte, senza pause. Dopo questa fase, si prevede una breve tregua, ma dal 24 luglio si attende una nuova ondata di calore, con valori ancora più elevati. La Toscana e altre regioni sono interessate da condizioni di afa intensa.

Firenze, 14 luglio 2026 – Afa senza tregua giorno e notte, almeno per il momento. La Toscana e tutta la Penisola sono sempre più avviluppate nell' ondata di calore con un crescendo di allerta per le temperature elevate. Close up overheated woman waving orange paper fan, lying on couch at home, exhausted sick young female feeling unwell, suffering from heating, fever or hot summer weather, touching forehead Città da bollino rosso. https:www.lanazione.itmeteocaldo-rovente-o1ehzjhx Se oggi le città previste col bollino rosso sono 4 - cioè Brescia, Firenze, Perugia e Torino - stando all'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Culmine del caldo tra giovedì e venerdì, poi breve tregua. Ma dal 24 luglio nuova ondata con temperature ancora in salita

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