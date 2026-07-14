Cristiana e il ruolo dell’attrice Capotondi conquista Castiglioni

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 21.15 si terrà al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino l’anteprima nazionale dello spettacolo “L’Attrice”, con Cristiana Capotondi nel ruolo principale. La performance apre la trentaduesima edizione del Festival delle Musiche, con l’attrice come ospite speciale.

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Cristiana Capotondi ospite speciale in apertura della trentaduesima edizione del Festival delle Musiche. Stasera alle 21.15 il Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino vedrà in scena l’anteprima nazionale de “ L’Attrice. Spettacolo in un prologo e 8 quadri ”, nuovo lavoro scritto e diretto da Giacomo Battiato che vede protagonista una delle interpreti più amate, Cristiana Capotondi. Un appuntamento di assoluto prestigio per il territorio e per il Festival delle Musiche che, nel segno della contaminazione tra linguaggi artistici, incontra il teatro per dare vita a una serata esclusiva. Lo spettacolo è l’unica data toscana dell’estate, confermando il ruolo del festival come luogo privilegiato per accogliere produzioni di rilevanza nazionale e offrire al pubblico esperienze culturali di alto profilo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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