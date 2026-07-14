Nella prima settimana di luglio, il fiume Po ha registrato un calo del 75% della portata rispetto ai valori storici ad Isola Sant’Antonio, dove confluiscono i fiumi Tanaro e Scrivia. Un video mostra le acque molto basse e il letto del fiume quasi scoperto, evidenziando la grave carenza di acqua in questa zona. La situazione si è aggravata rispetto ai mesi precedenti, con livelli di acqua molto sotto la media.

La portata del Po ha registrato nella prima decade di luglio un deficit del 75% rispetto allo storico ad Isola Sant’Antonio (dove è stato girato il video). La portata media mensile è di 62 m³s. Lo ha comunicato Arpa Piemonte, sottolineando come nello stesso periodo gran parte delle sezioni idrometriche considerate presentino deficit superiori al 40% rispetto alla media storica. L’agenzia descrive una situazione idrica “complessivamente deficitaria”. “Se non dovessero migliorare le condizioni metereologiche, siamo pronti ad avviare la richiesta dello stato di emergenza ”. Ad affermarlo, ieri, è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione del tavolo riunito a Torino per affrontare le difficoltà di agricoltura e approvvigionamento idrico causati dal caldo e dall’assenza di piogge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi idrica del Po, il deficit è del 75% ad Isola Sant’Antonio (dove confluiscono Tanaro e Scrivia): il video

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