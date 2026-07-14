Crisi idrica portata Po Isola Sant’Antonio registra deficit 75%
Nella prima settimana di luglio, il fiume Po a Isola Sant’Antonio ha mostrato un calo del 75% rispetto ai valori storici. La portata media mensile si attesta sui 62 metri cubi al secondo. Questa diminuzione si traduce in un deficit rilevante di acqua rispetto alla norma, evidenziando una grave situazione di scarsità idrica nella zona.
La portata del Po ha registrato nella prima decade di Luglio un deficit del 75% rispetto allo storico ad Isola Sant'Antonio. La portata media mensile è di 62 m³s. Lo ha comunicato ARPA Piemonte, sottolineando come nello stesso periodo gran parte delle sezioni idrometriche considerate presentino deficit superiori al 40% rispetto alla media storica. L'agenzia descrive una situazione idrica "complessivamente deficitaria". Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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In quota le neve è poca, le piogge sono state poche e brevi e l'ondata di calore ha fatto il resto. Risultato: il Po è in secca. Si vede a Torino, dove il fondo emerge, e si vede a Isola Sant'Antonio, l'ultimo punto di monitoraggio del Piemonte, dove la portata idrica facebook
Il Po nella morsa della siccità, la portata idrica a Isola Sant’Antonio segna -76% rispetto alla media reddit