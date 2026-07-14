Crisi idrica portata Po Isola Sant’Antonio registra deficit 75%

La portata del Po ha registrato nella prima decade di Luglio un deficit del 75% rispetto allo storico ad Isola Sant'Antonio. La portata media mensile è di 62 m³s. Lo ha comunicato ARPA Piemonte, sottolineando come nello stesso periodo gran parte delle sezioni idrometriche considerate presentino deficit superiori al 40% rispetto alla media storica. L'agenzia descrive una situazione idrica "complessivamente deficitaria". Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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