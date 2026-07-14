L'Al-Nassr ha sospeso i pagamenti degli stipendi e il mercato dei trasferimenti risulta fermo. La squadra affronta problemi finanziari che hanno causato il ritardo nelle retribuzioni. L’allenatore ha espresso preoccupazione per la situazione, che si aggrava in vista della prossima stagione. Nessun nuovo acquisto è stato effettuato e le trattative sono sospese. La crisi coinvolge anche le operazioni di mercato, con conseguenze sulle attività del club.

L’Al-Nassr sta vivendo un momento di crisi: stipendi in ritardo e calciomercato bloccato. La ricostruzione. Un’inattesa tempesta finanziaria si abbatte sui campioni dell’Arabia Saudita alla vigilia della nuova stagione. L’ Al-Nassr sta infatti attraversando una profonda crisi di liquidità che sta paralizzando la gestione ordinaria del club. Tra le prime e più gravi conseguenze di questa situazione si registrano forti ritardi nel pagamento degli stipendi della prima squadra e un totale congelamento delle trattative in entrata, uno scenario che getta forti ombre sulla preparazione estiva del club di Riad. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Spogliatoio in ansia: la ricostruzione di Al-Riyadiyah. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Crisi Al-Nassr: stipendi in ritardo, mercato bloccato e l’allarme di Postecoglou. Cosa sta succedendo!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le commesse ritirate e stipendi a zero. Cosa sta succedendo all'ex calzaturificio TmGli oltre 30 dipendenti dell'ex calzaturificio Tm di San Giovanni Valdarno, ora chiamato Progetto Scarpa srl, stanno affrontando una situazione...

Leggi anche: L’Al-Nassr nomina Ange Postecoglou come nuovo allenatore

Si parla di: Cristiano Ronaldo, allarme Al Nassr: crisi finanziaria, stipendi a rate e mercato fermo.

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo non riesce a pagare gli stipendi: il club saudita è in crisi economicaMercato bloccato e stipendi non ancora pagati: l'Al Nassr sta attraversando dei problemi finanziari che non gli permettono di rinforzarsi in vista della ... fanpage.it

L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in crisi finanziaria: il club ha sospeso il calciomercato e ritardato il pagamento degli stipendiSecondo quanto riferito, l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo avrebbe ritardato il pagamento degli stipendi dei giocatori e sospeso le operazioni di calciomercato a causa di una carenza di liquidità. goal.com