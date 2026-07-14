Un incontro tra rappresentanti di 45 banche si terrà la prossima settimana in Veneto. L’assessore regionale al credito ha annunciato che presenterà i dati sulle garanzie pubbliche e regionali relative a circa 29 mila operazioni svolte in un anno, per un valore di 3,5 miliardi di euro. L’obiettivo è coinvolgere nuovamente il sistema bancario nel sostegno alle imprese locali, con un focus su mini bond e crowdfunding.

«Poiché c’è stato un calo del numero delle operazioni, pensiamo sia opportuno cercare di far rientrare il sistema bancario in Veneto Sviluppo. La prossima settimana avrò un incontro con 45 istituti di credito, a cui presenterò i dati delle garanzie regionali e pubbliche: parliamo di 29 mila operazioni in un anno, per 3,5 miliardi». Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Massimo Bitonci, il 13 luglio, annunciando un pacchetto d’interventi che la Regione sta predisponendo, da discutere con le banche in un vertice. «Non pensiamo certo di sostituirci alle banche – prosegue Bitonci - ma vogliamo essere al fianco delle imprese e favorire un dialogo più stretto con gli istituti di credito. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Credito e imprese, l’assessore del Veneto Bitonci convoca 45 banche in Regione: mini bond e crowdfunding

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Confartigianato Vicenza e Fidi Nordest ricevuti dallassessore del Veneto Massimo Bitonci

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