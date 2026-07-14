Cowboyland | inaugurata a Voghera la nuova area acquatica San Antonio Water Valley

Cowboyland ha aperto sabato 4 luglio la nuova area acquatica “San Antonio Water Valley”. La struttura, pensata per famiglie, offre spazi dedicati al divertimento e al refrigerio. L’apertura coincide con l’inizio della stagione 2026, ampliando le attrazioni del parco. La novità si inserisce tra le principali iniziative della stagione estiva, con l’obiettivo di attirare visitatori in cerca di svago e relax.

Dopo l’apertura della stagione 2026, Cowboyland ha inaugurato sabato 4 luglio la grande novità dell’estate: San Antonio Water Valley, la nuova area acquatica pensata per regalare divertimento e refrigerio a tutta la famiglia.Il parco divertimenti a tema western di Voghera (PV), dedicato ai bambini e alle famiglie e considerato una realtà unica in Italia e tra le poche del suo genere in Europa, amplia così la propria offerta con un’attrazione interamente dedicata all’acqua. La nuova attrazione “San Antonio Water Valley”, con ingresso gratuito compreso nel biglietto di entrata per la prima ora, promette divertimento e freschezza per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Multisapere.com

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Cowboyland 2026: tour del parco | una giornata nel selvaggio west!

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