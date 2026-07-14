Uno studio preclinico ha evidenziato che un composto naturale derivato da broccoli, cavoli e cavolfiori può ridurre la gravità dell'infezione da SARS-CoV-2 e il danno polmonare acuto. La ricerca ha testato questa molecola, appartenente alle crucifere, in modelli di laboratorio, mostrando un potenziale terapeutico contro il virus ormai endemico. I risultati indicano che questa sostanza potrebbe rappresentare una possibile strategia per contrastare gli effetti della malattia.

Broccoli, cavoli e cavolfiori ‘alleati’ contro l’infezione da Sars-Cov-2? Uno studio preclinico guarda proprio al mondo vegetale e dimostra l’efficacia terapeutica di un composto naturale, derivato dalle crucifere, capace di ridurre la gravità dell’infezione del virus di Covid-19 – ormai divenuto endemico – e il danno polmonare acuto. A firmare il lavoro è un team di ricercatori del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l’European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents (ERINHA) e altre istituzioni italiane e ungheresi. Al centro del lavoro, pubblicato ‘sul Journal of Cellular and Molecular Medicine’, al centro del dell’ Indolo-3-Carbinolo (I3C). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Covid, dalla ricerca una molecola ‘naturale’ promettente contro il virus

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