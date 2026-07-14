Così Trump taglia i monumenti Usa per sfruttare minerali petrolio e gas

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che riduce le dimensioni di due monumenti nazionali nello Utah. Questa decisione apre a nuove possibilità di sfruttamento di minerali, petrolio e gas in aree precedentemente protette. Le aree interessate includono territori incontaminati e terre considerate sacre dalle comunità tribali. La modifica delle delimitazioni potrebbe consentire l’attività di estrazione e sviluppo economico in queste zone. La decisione è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui tempi o sui metodi di attuazione.

Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per ridurre l’estensione di due monumenti nazionali nello Utah. Aprendo potenzialmente vaste aree incontaminate e terre tribali sacre allo sfruttamento di minerali, petrolio e gas. Lo riporta il Washington Post. I decreti riducono la superficie del Grand Staircase-Escalante National Monument da circa 1,87 milioni a circa 181.500 acri, e quella del Bears Ears National Monument da circa 1,36 milioni a circa 121.100 acri. La riduzione. Entrambi i siti ospitano distese delle celebri rocce rosse e dei canyon dello Utah, formazioni di arenaria divenute iconiche per escursionisti e appassionati di trekking. 🔗 Leggi su Open.online

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