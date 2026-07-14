Così parlò il conte Max !

Ecco la conferenza in versione integrale di Max Allegri neo mister del Napoli Mister, Napoli s’è abituata a vincere e cerca consacrazione in Europa. Cosa può portare al Napoli? Ha avuto contatti anche con la Figc? “Buongiorno a tutti, per me è troppo tutta questa presentazione. E’ la prima volta che mi capita, ringrazio il presidente. Il Napoli da quando c’è il presidente da 17 anni solo una volta è stato fuori dall’Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. Negli ultimi 2 anni ha vinto Scudetto, Supercoppa, eredito una squadra che sicuramente è abituata a lavorare, Conte ha dimostrato tutto il suo valore in carriera, sono fortunato, è già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, speriamo sia di buon auspicio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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