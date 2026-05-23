bambini il sistema immunitario si programma nei primi anni di vita

Il sistema immunitario dei bambini nei primi anni di vita non è immaturo come si pensava in passato. Nuove ricerche dimostrano che durante questa fase si “programma” e si sviluppa già in modo completo, sfatando l’idea che fosse ancora in fase di formazione. Questa scoperta cambia la percezione delle capacità di difesa immunitaria dei più piccoli e riguarda il modo in cui si affrontano le prime fasi di crescita e prevenzione.

Il sistema immunitario dei bambini nei primi anni di vita non è incompleto né “immaturo”, come si è a lungo ritenuto. È invece un sistema altamente specializzato, programmato per accompagnare il bambino nella transizione dalla vita intrauterina al mondo esterno. Un sistema dinamico e adattabile, ma anche particolarmente sensibile all’ambiente nei primi mesi di vita. È il nuovo paradigma delineato dalla revisione scientifica pubblicata su Nature Immunology dal gruppo internazionale del progetto Ideal, Immune development in early life. Gravidanza, anticorpi materni, latte materno, microbioma, alimentazione, vaccinazioni e ambiente contribuiscono insieme a modellare il sistema immunitario del bambino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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