Cosa faceva Tavares a casa di Rita De Crescenzo prima della bomba a Ranucci la tiktoker e il braccio destro di Lavitola | La Rai sbaglia – Il video

Da open.online 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rita De Crescenzo ha dichiarato che Gomes Clesio Tavares, ex guardia del corpo, ha soggiornato a casa sua due giorni prima dell’esplosione davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci. La rivelazione è stata fatta a Ginevra Leganza per il Foglio. Tavares è considerato un collaboratore di Lavitola e una figura vicina alla scena. La notizia si aggiunge alle indagini sull’attentato avvenuto nei pressi di Ranucci.

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Rita De Crescenzo ha raccontato a Ginevra Leganza sul Foglio che Gomes Clesio Tavares, la sua ex guardia del corpo, ha dormito a casa sua appena due giorni prima dell’esplosione avvenuta fuori dall’abitazione di Sigfrido Ranucci. Secondo la ricostruzione della tiktoker, il 15 ottobre suo figlio ha compiuto diciotto anni e Tavares, il camerunense factotum di Valter Lavitola, ha trascorso la notte a Napoli, in casa sua. Al momento Tavares si troverebbe ancora in Camerun ma, sempre secondo quanto riferito da De Crescenzo, avrebbe fatto sapere sui social di essere pronto a rientrare in Italia e parlare con la giustizia. Intenzione che però lo stesso Tavares ha raffreddato in un’intervista al Tg1. 🔗 Leggi su Open.online

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