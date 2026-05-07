Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo la tiktoker | ‘Sono una mamma disperata chi sbaglia paga’

È stato arrestato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, nota sui social. La donna ha pubblicato un video sui social in cui si mostra visibilmente sconvolta e afferma di essere una mamma cambiata e disperata. La polizia ha eseguito un blitz, portando all’arresto del ragazzo. La tiktoker ha commentato la vicenda con parole che riflettono il suo stato emotivo dopo gli eventi.

Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, il video della tiktoker dopo il blitz della polizia. “Sono una mamma cambiata e disperata”. Con queste parole la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha commentato sui social l ’arresto del figlio Francesco Bianco, conosciuto come Kekko Bianco, finito in carcere nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli. Il giovane figura tra le sette persone arrestate dalla Squadra Mobile con accuse che vanno dal tentato omicidio al porto e detenzione illegale di armi aggravati e in concorso. A colpire, oltre all’operazione di polizia, è stato soprattutto il video pubblicato dalla stessa De Crescenzo, che ha scelto di intervenire pubblicamente poche ore dopo il blitz.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Rita De Crescenzo, il figlio arrestato per tentato omicidio: «Sono disperata, ma chi sbaglia paga»

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