Durante il XIX Congresso nazionale della UIL, tenutosi a Padova, si è discusso nuovamente dell'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole. In questa occasione, Pierpaolo Bombardieri è stato confermato all'unanimità come segretario generale del sindacato.

Il tema dell'intelligenza artificiale a scuola è tornato al centro del dibattito durante il XIX Congresso nazionale della UIL, svolto a Padova. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale del sindacato. Ma è l'intervento di Giuseppe D'Aprile, a capo della UIL Scuola, ad aver acceso i riflettori su un nodo delicato: introdurre le nuove tecnologie in classe senza aver prima sistemato i problemi strutturali del sistema scolastico può creare più danni che benefici.Bombardieri confermato al vertice della UILIl XIX Congresso nazionale della UIL, tenutosi a Padova, si è chiuso con la riconferma di Pierpaolo Bombardieri come segretario generale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Bombardieri rieletto al vertice della UIL: il monito di D'Aprile sull'Intelligenza artificiale a scuola

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