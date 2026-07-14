Continental presenta il pneumatico CrossContact AT2, pensato per tutte le stagioni. Questo modello combina una mescola unica che consente di affrontare diverse condizioni di terreno e clima senza cambiare pneumatico. La progettazione mira a offrire prestazioni affidabili sia su strada asfaltata che su terreni meno battuti. La mescola e il battistrada sono studiati per garantire trazione e durata, indipendentemente dalla stagione o dal tipo di superficie.

Nonostante solitamente si cerchi uno pneumatico specifico per ogni tipo di terreno e di condizione metereologica, Continental trova la soluzione a tutte le necessità in un unica mescola. Con i nuovi CrossContact AT2 dotati di un battistrada più tacchettato, il marchio fondato nel 1871 amplia la gamma indirizzata non solo ai 4x4 e i Suv, ma anche ai veicoli commerciali leggeri ed elettrici che abbiano bisogno di percorrere tratti sterrati. L'obiettivo di queste gomme è quello di offrire in un unico prodotto, tutto quello che serve per percorrere tratti sconnessi e rocciosi in condizioni sia bagnate che asciutte. Irrobustiti del 33,3%... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Continental CrossContact A/T2, pneumatico adatto a tutte le stagioni

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Michelin XLT AS vs Continental CrossContact LX25

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