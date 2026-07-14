consulenze sulla fauna assolto veterinario

Un veterinario è stato assolto dopo aver fornito consulenze sulla fauna selvatica nel complesso storico della Ghilana di Faenza, documentate in una relazione tecnica utilizzata anche in consiglio comunale. Inoltre, ha svolto attività di volontariato a supporto di un’associazione che si occupa di animali nei parchi cittadini.

Una relazione tecnica sulla presenza di fauna selvatica all’interno dello storico complesso della Ghilana di Faenza, utilizzata anche dal Comune in consiglio comunale, e l’attività prestata come volontario a supporto dell’associazione che si occupa degli animali nei parchi cittadini. Sono questi i due episodi finiti al centro del processo che si è concluso con l’assoluzione di un professionista cinquantenne faentino, Fabio Dall’Osso, imputato per esercizio abusivo della professione veterinaria in quanto, all’epoca, "cancellato" dall’Ordine provinciale dei medici veterinari di Ravenna. La sentenza è stata pronunciata dal giudice onorario Roberta Bailetti, che ha accolto la richiesta di assoluzione avanzata dalla stessa Procura, rappresentata in aula dal viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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