Disegno di legge sulla caccia Caramiello M5S | Il Governo consegna la fauna selvatica alla lobby venatoria

Il Movimento 5 Stelle critica il disegno di legge sulla caccia, definendolo un provvedimento che favorisce la lobby venatoria e riduce le protezioni per fauna e biodiversità. La posizione è espressa dal capogruppo in Commissione Agricoltura, che sostiene come il testo sia sbagliato e penalizzi le specie selvatiche. La legge, secondo la critica, sembra consegnare la fauna selvatica a interessi di settore, senza tutelare adeguatamente la biodiversità.

Caramiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura a Kodami: "Il Disegno di legge sulla caccia è un provvedimento sbagliato che riduce le tutele di fauna e biodiversità per assecondare la lobby venatoria". Il deputato denuncia i rilievi dell'UE tenuti nascosti dal Governo e il rischio per la sicurezza con la caccia estesa a parchi e spiagge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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