È stato pubblicato un bando di concorso pubblico per 180 posti di magistrato tributario. La selezione, organizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è rivolta a candidati in possesso di determinati requisiti. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro giovedì 6 agosto. La procedura si svolge tramite esami e riguarda l’assunzione di nuovi magistrati nella magistratura tributaria.

Centottanta posti nella magistratura tributaria: il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia tributaria ha bandito un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 180 magistrati tributari. La domanda si presenta esclusivamente online, sul portale inPA, entro le ore 23:59 di giovedì 6 agosto 2026. Il bando: 180 posti, e fino a 36 in più per gli idonei Il concorso è stato indetto con decreto del Direttore generale del Dipartimento della Giustizia tributaria (prot. MEF – DGT RR 99 del 1° luglio 2026) ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami», n. 51 di martedì 7 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Concorso MEF 2026, 180 magistrati tributari: requisiti e domanda entro giovedì 6 agosto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Concorso MEF Magistrati Tributari 2026: 180 Posti per Laureati

Notizie e thread social correlati

Concorso Presidenza del Consiglio 2026: 130 assunzioni, requisiti e come fare domandaIl 22 giugno 2026 è stato annunciato un concorso pubblico per il Dipartimento per la trasformazione digitale, con 130 posti disponibili.

Concorsi pubblici in scadenza entro maggio 2026: bandi, requisiti, stipendi e come fare domandaTra fine maggio 2026 e il prossimo mese si concluderanno diversi concorsi pubblici, con scadenze previste entro questa data.

Temi più discussi: Concorso MEF Magistrati Tributari 2026: 180 posti per laureati; Concorso magistrati tributari 2026, bando da 180 posti: requisiti, domanda e prove; Magistratura tributaria: concorso per 180 posti; 180 posti per i magistrati tributari, il nuovo concorso MEF: domande entro il 6 agosto 2026.

Il MEF dà il via alla selezione per 180 magistrati tributari da assumere nel 2026: requisiti, modalità di iscrizione e prove d'esame - Pubblica Amministrazione / Pubblico, MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze x.com

Concorso MEF 2026, 180 magistrati tributari: requisiti e domanda entro giovedì 6 agostoIl MEF assume 180 magistrati tributari: concorso per esami, lauree in Giurisprudenza o Economia, domanda solo online su inPA entro le 23:59 di giovedì 6 agosto. msn.com

Concorso magistrati tributari 2026, bando da 180 posti: requisiti, domanda e proveNuovo concorso per 180 magistrati tributari: requisiti, domanda su inPA, preselettiva, prova scritta e orale. Cosa sapere. diritto.it