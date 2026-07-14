Buongiorno, soffro di PCOS e ho cicli lunghissimi, anche di 50-60 giorni. Io e mio marito proviamo ad avere un bambino da un anno. Il mio medico mi ha accennato alla possibilità di stimolare l’ovulazione con il clomifene. Volevo sapere se questo farmaco aumenta davvero il rischio di gravidanze gemellari e se prima di prenderlo sia necessario fare altri esami o valutare altre strade. La ringrazio. Buongiorno signora, in caso di ricerca di prole fallimentare dopo 12 mesi sotto i 35 anni è consigliato eseguire una visita ginecologica specifica per infertilità. In caso di PCOS i 12 mesi si possono ridurre a 6. La PCOS soprattutto se anovulatoria può dare difficoltà riproduttive, per questo va inquadrata da ginecologo specializzato in infertiità. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Con la PCOS l’assunzione di Clomifene può aiutare con l’ovulazione?”

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