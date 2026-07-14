Nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto l’adozione immediata di una legge sugli appalti. La richiesta arriva in risposta alle numerose morti sul lavoro registrate negli ultimi anni in Italia e in Veneto. Cunegato ha sottolineato la necessità di intervenire rapidamente per prevenire ulteriori incidenti.

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale, Carlo Cunegato, ha chiesto che venga “subito predisposta una legge sugli appalti, alla luce delle tante, troppe morti sul lavoro che si sono registrate in Italia e in Veneto negli ultimi anni. Mentre la Destra è impegnata oggi nelle nomine, noi abbiamo organizzato questa conferenza stampa per sostenere la raccolta firme in appoggio alla proposta di legge di iniziativa popolare della CGIL, che vuole intervenire proprio sul sistema degli appalti per cercare di frenare la drammatica escalation delle morti bianche e dei gravi infortuni che si stanno registrando nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Cunegato (AVS): “Troppe morti sul lavoro in Italia e in Veneto"

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