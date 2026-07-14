Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato diverse nomine di rappresentanti in enti e partecipate regionali. Durante la seduta di oggi, sono stati eletti Enrico Merlo ed Emiliano Boscolo in ruoli ancora da definire. Le nomine riguardano vari enti collegati alla regione, con l’obiettivo di riempire le posizioni vacanti e garantire la continuità delle attività. La decisione è stata presa con voto unanime.

(Arv) Venezia, 14 luglio 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha eletto Enrico Merlo ed Emiliano Boscolo Bachetto quali esperti in materia urbanistica ed edilizia della Commissione per la determinazione delle indennità di espropriazione della Città metropolitana di Venezia; Alberto Cartia e Andrea Lorenzin sono stati eletti nell'analoga Commissione della provincia di Padova; Alberto Gherardi e Giacomo Salvati a Treviso; Alessandro Pasqualetto e Gian Arnaldo Caleffi a Verona; Roberto Sette e Claudio Benincà a Vicenza. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Via libera a una serie di nomine relative a enti e partecipate regionali

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