La Prima commissione del Consiglio Veneto sta portando avanti l’istruttoria su due progetti di legge riguardanti fusioni di comuni. La riunione si è svolta oggi, con la presenza dei membri della commissione e il presidente Tomaello. Durante l’incontro sono stati analizzati i documenti relativi alle proposte di fusione e sono stati ascoltati alcuni rappresentanti. La discussione continuerà nelle prossime sedute.

(Arv) Venezia, 14 luglio 2026 - La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore regionale Marco Zecchinato, ha continuato oggi l'esame di due disegni di legge, di iniziativa della Giunta, relativi ad altrettante proposte di fusione di comuni, già ampiamente illustrati nel corso delle precedenti sedute. Si tratta, in particolare, dei disegni di legge n. 85, relativo all'istituzione del nuovo comune, denominato Atesia, mediante fusione dei comuni di Granze e Sant'Elena, in provincia di Padova, e n. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione, prosegue istruttoria dei progetti di legge su due fusioni di comuni

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