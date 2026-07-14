Comprare la stabilità? La strategia saudita in Sudan tra preservazione dello Stato e proiezione di potenza

Notizia in breve

Le forze armate sudanesi hanno preso il controllo di diverse aree strategiche nel paese, mentre il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. La comunità internazionale chiede un cessate il fuoco immediato, ma le ostilità continuano senza sosta. Sono stati segnalati numerosi scontri tra le fazioni coinvolte, con vittime civili e danni alle infrastrutture. Le Nazioni Unite hanno convocato un consiglio di emergenza per discutere della situazione, mentre si moltiplicano gli appelli alla de-escalation.