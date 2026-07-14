Comprare la stabilità? La strategia saudita in Sudan tra preservazione dello Stato e proiezione di potenza
Le forze armate sudanesi hanno preso il controllo di diverse aree strategiche nel paese, mentre il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. La comunità internazionale chiede un cessate il fuoco immediato, ma le ostilità continuano senza sosta. Sono stati segnalati numerosi scontri tra le fazioni coinvolte, con vittime civili e danni alle infrastrutture. Le Nazioni Unite hanno convocato un consiglio di emergenza per discutere della situazione, mentre si moltiplicano gli appelli alla de-escalation.
Dallo scoppio della guerra civile sudanese nell’aprile 2023 tra le Sudanese Armed Forces (SAF), guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan, e le Rapid Support Forces (RSF) di Mohamed Hamdan Dagalo («Hemedti»), l’Arabia Saudita ha progressivamente abbandonato una posizione di prudente mediazione per assumere quella di sostenitore politico, diplomatico e, secondo numerose fonti aperte convergenti, finanziario del governo riconosciuto di Port Sudan. Questa evoluzione strategica rappresenta una delle trasformazioni più significative della politica estera saudita in Africa dall’avvio di Vision 2030. L’ordine regionale. Lungi dall’essere motivata... 🔗 Leggi su Api.follow.it
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