Come un origami | il 24 luglio AGO presenta alla città la sua piazza del futuro
Il 24 luglio, AGO ha presentato alla città un modello in scala della futura copertura cinetica prevista per il Cortile delle Tenaglie, parte del progetto di riqualificazione dell’ex Ospedale Sant’Agostino. La struttura, posizionata al centro di piazza Sant’Agostino, rappresenta un elemento distintivo del nuovo assetto architettonico. La presentazione ha mostrato come sarà la copertura, che si inserisce nel processo di rinnovamento dell’area.
C’è un nuovo oggetto al centro di piazza Sant’Agostino. Si tratta del modello in scala della futura copertura cinetica destinata al Cortile delle Tenaglie di AGO, uno degli elementi più riconoscibili del progetto di trasformazione dell’ex Ospedale Sant’Agostino. Venerdì 24 luglio, alle ore 21.30, il modello allestito in piazza Sant’Agostino sarà il punto di partenza di Come un origami, l’incontro pubblico che offrirà alcune anticipazioni sul progetto di AGO, sulle prossime aperture e sul disegno architettonico che sta trasformando l’ex Ospedale Sant’Agostino. Il modello è infatti il primo elemento tangibile attraverso cui il complesso si presenta alla città: non solo mostra il funzionamento della futura struttura, ma anticipa l’idea di uno spazio aperto, flessibile e in trasformazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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