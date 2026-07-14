Come si faceva quando non c’erano i rigori

Se una partita di calcio finiva in pareggio si decideva il vincitore un po' come capitava: persino con l'estrazione di un bigliettino da un sacchetto Per molti anni non è stato molto chiaro cosa fare quando le partite di calcio a eliminazione diretta finivano in pareggio. Se dopo i 90 minuti di gioco il risultato era ancora in parità, accadevano cose diverse a seconda delle regole in vigore nella competizione. I due tempi supplementari – cioè minuti in più da giocare a fine partita, spesso due quarti d’ora – ci sono più o meno sempre stati, al contrario dei tiri di rigore (a volte impropriamente dette “calci di rigore”, che invece sono quelli che si calciano durante la partita dopo un fallo in area), che arrivarono solo negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Hanno Sbagliato Tutti i Rigori di Proposito

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#cobolli Matilde mi ha scelto quando non ero nessuno.,sono in un freddo non ho paura di niente di nessuno il tennis mi faceva sentire libero.. non un bel momento però non è vero che in Italia il calcio è meno amato di un tempo è #sinner che ha portato alla ri x.com

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