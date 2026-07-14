come le spie russe si procurano tecnologie militari in giappone

Le autorità giapponesi hanno scoperto che spie russe cercano di ottenere tecnologie militari attraverso canali clandestini. Le indagini mostrano come vengano aggirate le sanzioni internazionali, permettendo l'acquisto di componenti e materiali sensibili. Questi tentativi sono indirizzati a migliorare le armi destinate al conflitto in Ucraina. Le operazioni coinvolgono reti di intermediari e società di copertura per nascondere le transazioni.

Aggirano le sanzioni con l'obiettivo di costruire armi migliori da usare in Ucraina: lo racconta un'inchiesta del New York Times Negli ultimi quattro anni un’unità di intelligence militare russa di stanza a Tokyo ha reperito macchinari specializzati e componenti per costruire armi usate nella guerra in Ucraina, soprattutto microchip e trasmettitori. L’ha fatto eludendo le sanzioni internazionali che vietano la vendita di queste tecnologie alla Russia. È la conclusione di un’inchiesta del New York Times pubblicata domenica, secondo cui la fiorente industria tecnologica del paese, unita alla mancanza di un robusto apparato statale di controspionaggio, hanno reso il Giappone il luogo perfetto per questa operazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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