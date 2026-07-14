Come gestire i litigi in classe? Novara | Il violento non sa stare nei conflitti ecco perché è utile allestire un Conflict Corner

Cosa succede quando due bambini iniziano a discutere in classe? L'istinto naturale dell'adulto è quasi sempre quello di intervenire, separare e decidere chi ha ragione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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