Come gestire i litigi in classe? Novara | Il violento non sa stare nei conflitti ecco perché è utile allestire un Conflict Corner
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Cosa succede quando due bambini iniziano a discutere in classe? L'istinto naturale dell'adulto è quasi sempre quello di intervenire, separare e decidere chi ha ragione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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