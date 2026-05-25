Durante l’estate si registra un aumento di litigi e tradimenti nelle coppie. Si tratta di un fenomeno osservato in diversi studi, che evidenzia come il periodo estivo, solitamente associato a relax e vacanze, possa portare a tensioni e comportamenti impulsivi. Le alte temperature e il cambio di routine sono spesso citati come fattori che contribuiscono a questa crescita di conflitti e infedeltà.

Dovrebbe essere il periodo più rilassante dell’anno, quello dedicato al riposo e alla spensieratezza. Eppure capire perché in estate aumentano litigi e tradimenti di coppia non è così difficile. Le vacanze, spesso considerate un momento ideale per stare insieme, possono trasformarsi in un banco di prova per molti rapporti. Trascorrere più tempo con il partner sembra un elemento positivo, ma non sempre produce gli effetti sperati. Durante il resto dell’anno, infatti, lavoro, impegni e ritmi quotidiani scandiscono le giornate e lasciano poco spazio ai conflitti. In vacanza tutto cambia: gli orari diventano più flessibili, le abitudini si modificano e gli equilibri costruiti nel tempo possono saltare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ecco perché d’estate aumentano litigi e tradimenti nelle coppie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quando scopri un tradimento!

Notizie e thread social correlati

Donne, tradimenti, politica, litigi e mille presunti gol: Romario immarcabile anche a 60 anniNegli ultimi mesi, un ex calciatore noto per la sua carriera e il suo carattere vivace ha attirato l'attenzione per la sua vita privata.

Grecia d’estate: perché Rodi è perfetta per coppie e famiglieDurante l’estate, Rodi si presenta come una delle destinazioni più frequentate in Grecia, attirando sia coppie che famiglie.

Argomenti più discussi: Impennata delle temperature, ecco il primo vero assaggio d'estate: si supereranno i 30 gradi; Estate anticipata sull'Italia: caldo come a fine luglio, valori anche 8-10°C sopra le medie; Ondate di calore e picchi record, ecco il ribaltone meteo: dove cambia, da quando; È già arrivata l’estate, ecco la prima vera ondata di caldo del 2026: temperature fino a 34 gradi.

Stanco di sentire EU5 non è divertente o Ecco perché faccio parte di quel 85% che ha lasciato il gioco reddit

I dati del rapporto #Istat descrivono un’Italia diversa da quella che viene raccontata dal governo. Un Paese che cresce poco, dove aumentano le fragilità sociali e il futuro spaventa sempre di più milioni di famiglie facebook.com/share/p/18eqte… x.com