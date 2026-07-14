Lorenzo Sonego sfida Raphael Collignon negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad. Dopo aver vinto contro Joel Schwärzler, il tennista italiano cerca di avanzare ulteriormente nel torneo. La partita si gioca su campi in terra battuta e rappresenta un passo importante per la qualificazione ai quarti di finale. Non sono stati ancora pubblicati dettagli sul punteggio o sulla durata dell’incontro.

Lorenzo Sonego affronta Raphael Collignon negli ottavi di finale dell’Atp 250 di Gstaad. Analisi del match, precedenti e pronostico. Dopo aver superato a testa alta il primo ostacolo rappresentato da Joel Schwärzler, Lorenzo Sonego torna in campo all’Atp 250 di Gstaad con l’obiettivo di conquistare un posto nei quarti di finale. Ad attendere il piemontese, nella giornata di mercoledì 15 luglio, ci sarà un avversario decisamente più impegnativo: dall’altra parte della rete ci sarà infatti Raphael Collignon, testa di serie del torneo e protagonista di una stagione che lo ha visto compiere, oggettivamente, un importante salto di qualità. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Collignon-Sonego, l’azzurro cerca il colpo: quarti di finale in palio

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