Colleferro Sabato 18 Luglio in Piazzale Unitalsi torna l’ Eco di Silvia Day quest’anno alla quinta edizione
Sabato 18 luglio, in Piazzale Unitalsi a Colleferro, si svolge la quinta edizione dell’“Eco di Silvia Day”. La manifestazione si terrà in piazza, vicino alla piscina, e coinvolge diverse attività. L’evento è organizzato annualmente e si svolge nel centro della città. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sul programma specifico della giornata. La piazza sarà aperta al pubblico per l’intera giornata.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sabato 18 Luglio torna a Largo Unitalsi (Piazzale della Piscina) a Colleferro l’ “Eco di Silvia Day”, giunto L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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