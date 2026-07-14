Colleferro Sabato 18 Luglio in Piazzale Unitalsi torna l’ Eco di Silvia Day quest’anno alla quinta edizione

Notizia in breve

Sabato 18 luglio, in Piazzale Unitalsi a Colleferro, si svolge la quinta edizione dell’“Eco di Silvia Day”. La manifestazione si terrà in piazza, vicino alla piscina, e coinvolge diverse attività. L’evento è organizzato annualmente e si svolge nel centro della città. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sul programma specifico della giornata. La piazza sarà aperta al pubblico per l’intera giornata.