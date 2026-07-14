Colleferro Sabato 18 Luglio in Piazzale Unitalsi torna l’ Eco di Silvia Day quest’anno alla quinta edizione

Da cronachecittadine.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 18 luglio, in Piazzale Unitalsi a Colleferro, si svolge la quinta edizione dell’“Eco di Silvia Day”. La manifestazione si terrà in piazza, vicino alla piscina, e coinvolge diverse attività. L’evento è organizzato annualmente e si svolge nel centro della città. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sul programma specifico della giornata. La piazza sarà aperta al pubblico per l’intera giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sabato 18 Luglio torna a Largo Unitalsi (Piazzale della Piscina) a Colleferro l’ “Eco di Silvia Day”, giunto L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Colleferro. Tutto pronto per il ritorno della “Notte Bianca dei Saldi”. La 9^ edizione al via Sabato 4 Luglio in centro città…Sabato 4 luglio, nel centro di Colleferro, si terrà la nona edizione della “Notte Bianca dei Saldi”.

L’Atalanta torna a Clusone: sabato 18 luglio amichevole in val SerianaL'Atalanta tornerà a Clusone sabato 18 luglio per una partita amichevole in Vallle Seriana.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web