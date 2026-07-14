Durante un'intervista su un canale WWE, CM Punk ha affermato che lui e Sami Zayn hanno raggiunto il vertice senza il sostegno di nessuno. Ha parlato dei recenti ritiri di John Cena e AJ Styles, senza fornire dettagli specifici. Punk ha sottolineato che la propria carriera è stata costruita senza crediti esterni, evidenziando il suo percorso indipendente. La conversazione si è concentrata sulla sua permanenza nel mondo del wrestling e sulla sua determinazione.

CM Punk non molla! Nell’intervista fatta sul canale WWE con Stephanie McMahon, Punk ha parlato dei recenti ritiri di John Cena e AJ Styles. Phil Brooks ha ribadito come lui e altre persone, come per esempio Sami Zayn, provenienti dal mondo indipendente “siamo ancora qui, nonostante le persone ci abbiano sempre detto di non poter riuscire ad arrivare negli alti piani”. Le parole di Punk testimoniano ancora una volta quanto ritenga importante il suo recente successo dove ha agguantato per l’ottava volta in carriera un titolo mondiale della World Wrestling Entertainment. Qui sotto un approfondimento proveniente dal canale a noi affiliato, Pro Wrestling Culture, sulla recente conquista di Punk. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - CM Punk: “Gente come me e Sami ha raggiunto il Top senza che nessuno ci credesse!”

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Beautiful CEO doubts this poor driver, when he shows true strength, she screams in shock!

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