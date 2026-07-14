Classifica Tour de France | Pogacar scappa via! Distacco siderale anche da Vingegaard

Nella decima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha vinto la frazione, mantenendo un distacco considerevole rispetto ai principali inseguitori. La tappa si è svolta nel Massiccio Centrale, una delle tappe più impegnative del percorso, e il ciclista sloveno ha conquistato un vantaggio significativo sulla concorrenza. Questa vittoria consente a Pogacar di consolidare la leadership generale e di avvicinarsi alla quinta maglia gialla. La gara si è disputata nel giorno della Festa Nazionale francese.

Tadej Pogacar non ha rivali. Nella decima tappa del Tour de France 2026, disputata nel simbolico giorno della Festa Nazionale francese, il fuoriclasse sloveno della UAE Team Emirates ha scritto un’altra pagina di storia, dominando le asperità del Massiccio Centrale e ipotecando la quinta vittoria finale a Parigi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il campione ha tagliato il traguardo con le braccia al cielo, infliggendo 32 secondi al belga Remco Evenepoel, capace di una dignitosa rimonta nel finale dopo un iniziale stacco. 🔗 Leggi su Sportface.it

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