Al termine della seconda tappa del Tour de France 2026, partita da Tarragona e arrivata a Barcellona, il corridore Pogacar ha guadagnato posizioni in classifica generale, superando Vingegaard. Tiberi si trova già molto distante dalla vetta. La tappa si è svolta interamente in Spagna e si è conclusa dopo 168 chilometri.

La conclusione della seconda tappa del Tour de France 2026 di ciclismo su strada, ancora tutta in territorio spagnolo, con partenza da Tarragona ed arrivo a Barcellona d opo 168.5 km, non ha fatto cambiare padrone alla maglia gialla, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, rimasta sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) con gli abbuoni si porta in seconda posizione a soli 6? dalla vetta, così come accorcia anche il belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), terzo sia di tappa che nella generale, a 15?, infine il vincitore odierno, il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) si porta in quarta posizione a 16?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026: Pogacar guadagna su Vingegaard, Tiberi già lontanissimo

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Tour de France 2026: Pogacar vs Vingegaard & How to Watch

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