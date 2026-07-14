Il cantiere del nuovo cinema-teatro al Polo Tecnologico sta per essere completato, con il sindaco che annuncia l'inaugurazione prevista per il 21 ottobre. L’intervento, costato oltre due milioni di euro, si avvicina alla conclusione con il 99% dei lavori completati. La struttura comprenderà una sala cinematografica, un foyer e una sala civica.

"Il cantiere è ormai agli sgoccioli. Posso dire che, al 99%, inaugureremo il nuovo cinema-teatro il prossimo 21 ottobre". Lo ha dichiarato il sindaco Gabriele Romiti, facendo il punto sugli ultimi sviluppi dell’intervento da oltre due milioni di euro in corso al Polo Tecnologico che sarà dotato di cinema-teatro, foyeur e sala civica. Il termine ultimo per la fine dei lavori, trattandosi di un’opera finanziata con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, era fissato per il 30 giugno 2026. Ma c’è ancora qualche mese di tempo per la rendicontazione e l’operazione, rassicura Romiti, sta procedendo senza intoppi. Il cinema, lo ricordiamo, avrà 200 posti a sedere, mentre altri 180 saranno ricavati nella sala, che potrà ospitare mostre, convegni e rappresentazioni teatrali o musicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinema teatro. L’inaugurazione sarà il 21 ottobre

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