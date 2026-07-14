Ci sono film che non invecchiano. Cambiano gli spettatori, cambiano le piazze, ma quando il grande schermo si accende continuano a emozionare come la prima volta. È lì che CineFortunae trova la sua anima: nelle sere d’estate in cui piazza XX Settembre abbassa le luci e si lascia illuminare dal cinema. La settima edizione del festival, ideato e diretto artisticamente da Luca Caprara, è già entrata nel vivo e proseguirà fino all’11 agosto, trasformando Fano in un cinema diffuso tra spiagge, cortili, librerie, Darsena Borghese e persino gli spazi di un’azienda. Il momento più atteso arriverà però dal 28 al 31 luglio, quando piazza XX Settembre diventerà il salotto del grande cinema restaurato, con quattro serate tra film, incontri e ospiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - CineFortunae illumina le serate. A Fano il Festival per chi ama i film

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