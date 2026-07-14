CineFortunae illumina le serate A Fano il Festival per chi ama i film

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Fano si tiene il Festival CineFortunae, dedicato agli appassionati di cinema. La manifestazione propone proiezioni di film che resistono al passare del tempo, emozionando ancora oggi. Il festival si svolge nelle serate, attirando pubblico di diverse età. Le pellicole proposte sono classici che continuano a coinvolgere gli spettatori, indipendentemente dalle generazioni. La rassegna si svolge in spazi pubblici, con l’obiettivo di celebrare il cinema senza limiti di età o di tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono film che non invecchiano. Cambiano gli spettatori, cambiano le piazze, ma quando il grande schermo si accende continuano a emozionare come la prima volta. È lì che CineFortunae trova la sua anima: nelle sere d’estate in cui piazza XX Settembre abbassa le luci e si lascia illuminare dal cinema. La settima edizione del festival, ideato e diretto artisticamente da Luca Caprara, è già entrata nel vivo e proseguirà fino all’11 agosto, trasformando Fano in un cinema diffuso tra spiagge, cortili, librerie, Darsena Borghese e persino gli spazi di un’azienda. Il momento più atteso arriverà però dal 28 al 31 luglio, quando piazza XX Settembre diventerà il salotto del grande cinema restaurato, con quattro serate tra film, incontri e ospiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cinefortunae illumina le serate a fano il festival per chi ama i film
© Ilrestodelcarlino.it - CineFortunae illumina le serate. A Fano il Festival per chi ama i film
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Moscati si illumina di magenta per le malattie rare: tre serate per accendere la consapevolezzaL'ospedale Moscati di Avellino si è illuminato di magenta per tre sere consecutive, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare.

Leggi anche: "Sul tuo cadavere" è il film perfetto per chi ama horror, commedia, thriller e azione

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web